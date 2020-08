Coronavirus, OMS: “Non esiste panacea e potrebbe non esserci mai” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferenza stampa online, ha avvertito oggi che potrebbe non esserci mai una “panacea” per la pandemia di Coronavirus, nonostante la corsa al vaccino. “Non esiste panacea e potrebbe non esserci mai“, ha affermato. La dichiarazione di Tedros giunge pochi giorni dopo che l’OMS ha avvertito che la pandemia sarà probabilmente “lunga“.L'articolo Coronavirus, OMS: “Non esiste panacea e potrebbe non esserci mai” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

