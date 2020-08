Coronavirus, oltre 1,4 milioni di persone hanno sviluppato anticorpi. Sei volte in più i casi ufficiali. Ma l’indagine di sieroprevalenza non ha raggiunto il campione fissato da Istat e ministero della Salute (Di lunedì 3 agosto 2020) Un milione 482 mila persone, pare al 2,5% della popolazione residente in famiglia, risultano con IgG positivo, hanno cioè sviluppato gli anticorpi per il Coronavirus. Quelle che sono entrate in contatto con il virus sono dunque 6 volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia attraverso l’identificazione del Rna virale. E’ quanto emerge dall’indagine di sieroprevalenza condotta da Istat e ministero della Salute. I risultati della campagna sono relativi a 64.660 persone (l’obiettivo era un campione di 150mila) che hanno ... Leggi su lanotiziagiornale

