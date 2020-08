Coronavirus, oggi in Italia appena 159 nuovi casi positivi ma è crollato il numero di tamponi. Altri 12 morti [DATI] (Di lunedì 3 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 12 morti, 129 guariti e 159 nuovi casi su 24.036 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,66% dei test processati, una percentuale più alta rispetto ai giorni scorsi. La situazione, quindi, resta stazionaria. Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono sempre Emilia Romagna (34), Lombardia (25) e Veneto (24). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 248.229 casi totali 35.166 morti 200.589 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia ... Leggi su meteoweb.eu

