Coronavirus, nuovo focolaio: tutti contagiati a una festa. (Di lunedì 3 agosto 2020) Tra i positivi anche un infermiere in servizio all'ospedale Giuseppe Tatarella: il reparto dove lavora è stato bonificato. A diffondere il virus la mamma della festeggiata. Undici casi positivi al virus Covid-19 sarebbero stati registrati a Cerignola, nel Foggiano, secondo quanto trapela da fonti interne dell'Asl di Foggia. Si tratterebbe di due micro focolai che si riferiscono a due gruppi familiari collegati tra loro. Tra i positivi anche un infermiere in servizio all'ospedale Giuseppe Tatarella della cittadina. La catena dei contagi sarebbe partita da una donna che ha manifestato una sintomatologia tipica del virus (bronchite) e che, a sua volta, avrebbe contagiato il marito, l'infermiere. Pare che la coppia abbia partecipato ad una festa di compleanno per i 18 anni della figlia: qui sarebbero state contagiate altre 7 ... Leggi su howtodofor

RegLombardia : #LNews Oggi si registrano 48 dimessi e guariti e nessun nuovo contagio in 8 province: Como, Cremona, Lecco, Lodi, M… - RegioneER : #coronavirus, l'aggiornamento in Emilia-Romagna: 34 nuovi casi positivi (23 asintomatici) da screening regionali. F… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Nuovo picco di contagi, 379 nuovi casi in 24 ore. Triplicate le vittime in 24 ore, oggi 9 morti.… - TBiagini : Evvai coi Dpcm... e la storia continua #GovernodellaVergogna #CONTEDIMETTITI ?? Coronavirus, nuovo Dpcm del Govern… - piobulgaro : ?? ULTIME NOTIZIE - Bambino di 2 anni positivo al Coranavirus: individuato un nuovo focolaio! Leggi qui ??… -