Coronavirus, nuovo decreto: distanziamento e mascherine. Ecco cosa cambia (Di lunedì 3 agosto 2020) nuovo decreto del presidente del consiglio con la proroga della regole necessarie al contenimento del Coronavirus. Il dpcm che sarà adottato la prossima settimana dovrebbe confermare nella sostanza le linee guida ad oggi in vigore e viene fin d’ora dato per scontato il rinnovo dell’obbligo delle mascherine. L’ordinanza firmata il primo agosto dal ministro Speranza impone l’uso dei dispositivi di protezione fino al 15 agosto. Una decisione che troverebbe riscontro nell’indagine Coldiretti/Ixè secondo la quale più di un italiano su quattro – pari al 27% – non indossa la mascherina o lo fa raramente senza curarsi del pericolo di contagio e senza rispettare le misure di sicurezza imposte dalla pandemia.



