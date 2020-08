Coronavirus, nuovo boom di contagi nello stato del Victoria, lockdown di 6 settimane (Di lunedì 3 agosto 2020) Il premier australiano dello stato di Victoria, Daniel Andrews ha annunciato la chiusura delle attività per sei settimane per affrontare un nuovo boom di contagi da Covid-19 L’annuncio del premier dello stato di Victoria, Daniel Andrews, che vista l’esplosione di nuovi e importanti focolai di Coronavirus ha deciso di ripristinare le misure restrittive: “Dalle 18 … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

RegioneER : #Coronavirus: 49 NUOVI CASI (29 asintomatici da screening regionale) su 7.500 tamponi. NESSUN DECESSO. Fatti 1152 T… - RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Nuovo picco di contagi, 379 nuovi casi in 24 ore. Triplicate le vittime in 24 ore, oggi 9 morti.… - infoitinterno : Coronavirus, il nuovo bollettino in Campania: ci sono ancora positivi - _teo777 : RT @contafinoa100: Ma vi dirò di più! Zazzà a giorni presenterà il nuovo piano sanitario anti covid 2020/2021! Perché se pensate davvero ch… -