Coronavirus, nelle ultime 24 ore diminuiti i nuovi contagi (159), ma sono aumentate le vittime (12) (Di lunedì 3 agosto 2020) sono state abbastanza positive le ultime 24 ore sotto il profilo Coronavirus nel Paese, secondo i dati che il ministero della Sanità ha fornito poco fa dalla Protezione civile. Intanto rispetto a ieri sono sensibilmente calati i nuovi contagi: 159, per un totale però ad oggi di ben 248.229 persone che hanno avuto a che fare con il virus dall’inizio dell’emergenza. sono leggermente salite invece le vittime rispetto ieri (erano state 9), 12, che portano così complessivamente il numero dei decessi a 35.166. Attualmente, con le nuove 18 registrate ieri, sono 12.474 le persone attualmente positive al Coronavirus nel Paese. nelle terapie intensive vi sono ... Leggi su italiasera

fanpage : Una scena folle in tempi di #Covid_19 - Adnkronos : #Coronavirus, 239 nuovi casi e 8 morti nelle ultime 24 ore - fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - ag_notizie : Coronavirus, calano i nuovi positivi in Sicilia: tre i contagiati nelle ultime 24 ore - telecitynews24 : ??CORONAVIRUS LIGURIA: UN NUOVO DECESSO E 2 CONTAGI?? Nessun nuovo guarito nelle ultime 24 ore.?? #coronavirus… -