Coronavirus, nel Regno Unito pronti due test in grado di fornire il risultato in 90 minuti. Nel mondo più di 18 milioni di casi. Il bollettino delle ultime 24 ore – LIVE (Di lunedì 3 agosto 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia17.55 – Istat, 1,4 milioni di persone a contatto con il Covid-19 in Italia (VIDEO) 17.30 – Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 agosto 11.30 – Nel Regno Unito pronti due test in grado di fornire un risultato in novanta minuti Nel Regno Unito sono stati messi a punto due test in ... Leggi su newsmondo

