Coronavirus nel Lazio, 15 nuovi casi, 9 vengono dall’estero. D’Amato: ‘Chiediamo collaborazione e rispetto della quarantena’ (Di lunedì 3 agosto 2020) Sono 15 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 9 vengono dall’estero: tre casi dalla Romania, due dalla Repubblica Dominicana, uno dall’Ucraina, uno dall’Iran, uno dall’India e uno dal Bangladesh. Coronavirus nel Lazio: il bollettino delle Asl Asl Roma 1: 4 nuovi casi. Si tratta di un uomo e di una donna di nazionalità rumena. La donna è rientrata dal paese d’origine con un bus. Entrambi sono ricoverati allo Spallanzani. Gli altri due casi riguardano due donne: una di nazionalità indiana e l’altra di nazionalità iraniana. Entrambe con un link a casi noti ed ... Leggi su ilcorrieredellacitta

