Coronavirus: negli USA 4,66 milioni di casi e quasi 155mila morti, “il Paese è entrato in una nuova fase” (Di lunedì 3 agosto 2020) Gli Stati Uniti sono ormai a 4,66 milioni di casi confermati di Coronavirus e a quasi 155mila decessi, secondo il monitoraggio della Johns Hopkins University. L’aumento viaggia a un ritmo di circa 60mila contagi al giorno (con l’eccezione di domenica, con 51.343 contagi rispetto a sabato ma nei giorni festivi dal conteggio mancano spesso dati non inviati).Deborah Birx, il medico che guida la task force di risposta al Coronavirus della Casa Bianca, ha affermato ieri che chiaramente che il Paese è entrato in una “nuova fase“: l’epidemia è in aumento sia nelle aree rurali che in quelle urbane, e interessa ormai zone isolate che contavano proprio su tale caratteristica per ... Leggi su meteoweb.eu

