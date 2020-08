Coronavirus, Msc Crociere punta a ripartire nel Mediterraneo: previsti tamponi per tutti (Di lunedì 3 agosto 2020) Msc Crociere si prepara a ripartire nel Mediterraneo grazie anche a un nuovo protocollo sanitario messo a punto dal gruppo per supportare la ripresa delle attività. Fra i punti qualificanti del programma messo a punto ci sono anche il test universale COVID-19 per tutti gli ospiti e l’equipaggio prima dell’imbarco, escursioni “protette” ad ogni scalo organizzate esclusivamente dalla Compagnia in modo da di offrire un elevato grado di sicurezza per i passeggeri e le comunità locali, e una nuova assicurazione “Protection Plan MSC – Covid-19” per offrire ulteriore tranquillità ai passeggeri. Le nuove procedure operative sono state sviluppate da Msc Crociere partendo da un protocollo che conteneva già misure severe di salute e ... Leggi su meteoweb.eu

