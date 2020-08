Coronavirus mondo, superati i 18 milioni di contagiati. Germania: test negli aeroporti (Di lunedì 3 agosto 2020) Continua a galoppare la pandemia di Coronavirus nel mondo. Sono oltre 18 milioni i contagi da Coronavirus registrati ufficialmente in tutto il mondo, di cui oltre la metà negli Stati Uniti e in ... Leggi su quotidiano

fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - fanpage : Una scena folle in tempi di #Covid_19 - SkyTG24 : Coronavirus: New York Times elogia l’Italia, da epicentro a modello - GoSolar01 : RT @Notiziedi_it: Coronavirus mondo, volano i contagi in Messico e India. A Manila scatta il lockdown - Notiziedi_it : Coronavirus mondo, volano i contagi in Messico e India. A Manila scatta il lockdown -