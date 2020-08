Coronavirus mondo, in Cina contagi in crescita. A Manila scatta il lockdown (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Coronavirus cresce e continua a colpire. Dalle Filippine al Messico, i numeri dei contagi sono sempre più importanti. Solo negli Stati Uniti si registra un lieve calo, ma i dati restano... Leggi su ilmattino

fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - fanpage : Una scena folle in tempi di #Covid_19 - Agenzia_Ansa : #coronavirus in #Grecia aumentano i casi, obbligo di #mascherine al chiuso anche in chiesa. Vietati gli assembramen… - CatelliRossella : Coronavirus nel mondo: più di 18 milioni di casi, 687 mila decessi - ANNAMAMARIABIA1 : RT @Miti_Vigliero: Coronavirus, focolaio su nave da crociera in Norvegia: 40 positivi, ma 178 sono già sbarcati -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mondo Coronavirus mondo, in Cina contagi in crescita. A Manila scatta il lockdown Il Messaggero Bufera su un'altra discoteca: in centinaia in pista senza distanziamento

«Buongiorno Clorophilla». Un video girato con il cellulare alle 5.45 del mattino dalla consolle della discoteca Clorophilla di Castellaneta Marina. E centinaia di giovani immortalati dalla dj Deborah ...

Coronavirus, superati quota 18 milioni di casi nel mondo: USA e Brasile in piena emergenza

Il numero di contagi di coronavirus nel mondo supera i 18 milioni (18.019.472) secondo l’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University. I decessi di persone positive al Covid-19, morte per la com ...

