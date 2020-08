Coronavirus: Messico, quasi 5.000 casi nelle ultime 24 ore (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 03 AGO - Il Messico ha rilevato quasi 5.000 casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese. Allo stesso tempo, sono stati registrati ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Il Messico ha rilevato quasi 5.000 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Sanità del Paese. Allo stesso tempo, sono stati registrati ulteri ...

Business news: Messico, nel secondo trimestre pil in calo del 18,9 per cento su anno

Città del Messico, 03 ago 00:00 - (Agenzia Nova) - Nel secondo trimestre del 2020, l'economia del Messico si è contratta del 18,9 per cento su anno e del 17,3 per cento rispetto al primo trimestre. Lo ...

