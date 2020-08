Coronavirus: mascherine obbligatorie fino al 15 agosto, ma si pensa già a una proroga (Di lunedì 3 agosto 2020) La curva dei contagi da Coronavirus non tranquillizza gli esperti e il Governo fa sapere che sarà obbligatorio indossare la mascherina almeno fino al 15 di agosto. Non si esclude, però, un’eventuale nuova proroga, soprattutto alla luce dei nuovi casi. mascherine obbligatorie fino al 15 agosto Le mascherine saranno obbligatorie in tutti i luoghi chiusi accessibili al pubblico, dai negozi ai mezzi pubblici, dagli ospedali agli uffici. Allo stato attuale, l’ordinanza firmata dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, e emanata il primo agosto impone l’obbligo fino a ferragosto. Tuttavia fonti interne a Palazzo Chigi sospettano ... Leggi su notizieora

