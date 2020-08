Coronavirus: mascherine obbligatorie fino al 15 agosto, ma ci sarà proroga (Di lunedì 3 agosto 2020) Mentre in tutta Italia si registrano preoccupanti casi di “ribellione” alla mascherina e, d’altro canto, aumentano i focolai di Coronavirus, l’ultimo Dpcm determina l’obbligatorietà della mascherina nei luoghi chiusi fino al 15 agosto. Non solo: è molto probabile che il provvedimento verrà prorogato, ora che l’Italia entra nella Fase 3. Rischio di seconda ondata per l’Italia La voglia di mare, di vacanze e di normalità potrebbe rappresentare un grosso rischio per il Paese, nell’ottica dell’arrivo di una seconda ondata. Sono sempre più diffusi in giro per il Paese gli episodi di affollamento e mancato rispetto delle distanze di sicurezza: questa è anche una conseguenza indiretta del fatto che tutto ... Leggi su thesocialpost

