Coronavirus Lunedì 3 agosto | sono 15 i nuovi casi nel Lazio la mappa delle Asl

Roma – "Oggi registriamo 15 casi e un decesso. Di questi 9 sono casi di importazione: tre casi dalla Romania, due casi dalla Repubblica Domenicana, uno dall'Ucraina, uno dall'Iran, uno da India e uno dal Bangladesh. Oggi abbiamo due rientri in bus dalla Romania e uno dall'Ucraina. Voglio rivolgere un invito a chi rientra dai paesi ad alta incidenza come la Romania la Bulgaria e la Moldavia a recarsi al drive-in del Forlanini per i test. Chiediamo la collaborazione delle Comunità interessate e il rispetto della quarantena. E' stato chiuso lo stabilimento 'Levante' a Fregene per una positività, è in corso il contact tracing. Prosegue inoltre l'indagine epidemiologica a Sabaudia e finora i primi test ...

