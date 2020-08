Coronavirus, l’Ospedale San Gerardo di Monza e l’Università di Milano-Bicocca si preparano a sperimentare il vaccino italiano di Takis e Rottapharm Biotech (Di lunedì 3 agosto 2020) La ASST di Monza è stata in prima linea durante la fase acuta dell’epidemia, oltre 1750 pazienti trattati tra marzo e maggio e ha sostenuto uno dei più grandi studi di storia naturale della malattia, STORM, che ha raccolto i sieri di oltre 600 pazienti durante la pandemia e che serviranno per le ricerche future. Ora si prepara, con l’Università di Milano Bicocca, ad avviare insieme ad altri 2 centri italiani la sperimentazione di Fase 1 su volontari sani del vaccino tutto italiano prodotto da Takis e Rottapharm Biotech, riporta un comunicato stampa dell’Università di Milano-Bicocca. Nel campo dei vaccini contro il nuovo Coronavirus esistono diverse ... Leggi su meteoweb.eu

