Coronavirus, lo sfogo di Andrea Crisanti: “Si valuta la fedeltà politica più delle capacità tecniche” (Di lunedì 3 agosto 2020) “Sono venuto a Padova per dirigere la Microbiologia e ho dato il mio contributo, di tutte queste beghe mi interesso pochissimo, tuttavia qui si valuta la fedeltà politica più delle capacità tecniche, di visione e analisi. Nel nostro laboratorio è stata decifrata l’epidemia ed è stato fatto l’unico lavoro scientifico di cui si parla nel mondo. Queste cose vengono ignorate e io ne prendo atto”. Parla così Andrea Crisanti, il padre dei tamponi in Veneto, lo studioso che ha isolato il focolaio di Vo’ Euganeo, che ha lanciato la campagna in grande stile di prevenzione contro il Coronavirus. Lo ha fatto con “Il Mattino di Padova” che ne ha raccolto lo sfogo dopo che dalla Regione Veneto ... Leggi su ilfattoquotidiano

