Coronavirus, l’indagine dell’Istat: quasi un milione e mezzo di italiani ha sviluppato anticorpi: «Sei volte più del previsto» (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto) Sono 1.482.000 le persone che, in Italia, hanno sviluppato gli anticorpi al Covid-19. Il dato corrisponde al 2,5% della popolazione residente in famiglia, risultata quindi con IgG positivo. Questo vuol dire che, rispetto alle stime più “blande” calcolate in passato, le persone entrate in contatto con il virus sono 6 volte di più rispetto al totale dei casi intercettati ufficialmente durante la pandemia attraverso l’identificazione del Rna virale. I dati arrivano a fronte dei primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza sul SarsCov2 illustrati da ministero della Salute e Istat. Alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta oggi, 3 agosto, erano presenti il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente ... Leggi su open.online

aspide_l : RT @Ruffino_Lorenzo: I risultati provvisori dell'indagine sierologica dell'Istat (condotta tra 25/5 - 15/7) dicono che le persone che hanno… - fcolarieti : Coronavirus, oltre 1,4 milioni di persone hanno sviluppato anticorpi. Sei volte in più i casi ufficiali. Ma l’indag… - DanielePezzini : L'indagine di sieroprevalenza dell'Istat su #SarsCov2 (campione di 64.660 persone, meno della metà di quello inizia… - AgenziaASI : Coronavirus: mascherine fino a dicembre. Ma per 1 su 4 si arriverà invece fino a estate 2021 secondo l’indagine Uec… - occhio_notizie : L'inchiesta -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’indagine Coronavirus, Europa ha ignorato l'’Italia a febbraio. L'inchiesta del Guardian Corriere della Sera