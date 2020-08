Coronavirus, l’accusa dell’impenitente Zangrillo: «Basta ricorrere alla paura. I bollettini? Mistificazioni» (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto) «Far credere alla gente che “contagio” sia uguale a “malattia”. Questo bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile è una incredibile mistificazione». Non usa mezze parole Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele, che in una intervista a La Verità ha parlato dopo il contestato convegno al Senato. Una mistificazione, secondo Zangrillo, rispetto «alla verità clinica. In tutto il gruppo San Donato, quello in cui lavoro, abbiamo solo 10 pazienti in cura, nessuno recente, nessuno in intensiva. Prima non c’era un letto libero. Ecco l’evidenza clinica», ha spiegato, ribadendo dunque che secondo lui il Coronavirus ha perso intensità. ... Leggi su open.online

