Coronavirus Italia, calano i contagi ma risalgono i morti: il bollettino (Di lunedì 3 agosto 2020) Nuovo aggiornamento sui dati del Coronavirus in Italia, per certi versi in miglioramento rispetto alla giornata di ieri. Dopo l’impennata di nuovi casi nei giorni scorsi, che ha fatto temere per una nuova risalita degli indici di contagio, la situazione per oggi sembra tornata sotto controllo. Dalle nuove disposizioni, viene confermato però l’obbligo di mascherina, anche dopo il 15 agosto. Coronavirus, il bollettino del 03 agosto L’emergenza Coronavirus in Italia oggi ha prodotto 159 nuovi casi di contagio. Numeri ben inferiori rispetto ai 239 di ieri e soprattutto ai 379 di venerdì 31 luglio. I contagi totali salgono così a 248.299, numero che tiene conto anche dei 129 nuovi guariti, per un ... Leggi su thesocialpost

