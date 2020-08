Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 3 agosto: morti, contagi, guariti (Di lunedì 3 agosto 2020) A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, lunedì 3 agosto 2020. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 12.474 (- 18 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 159 nuovi casi, portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 248.229. Tra ieri e oggi si segnalano 12 morti: il totale delle vittime in Italia ... Leggi su tpi

