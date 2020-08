Coronavirus Italia, bollettino del 3 agosto: 248.229 casi totali, 12 morti in 24 ore (Di lunedì 3 agosto 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 248.229. Le vittime, in totale, sono 35.166, con 12 decessi nelle ultime 24 ore, tutti in Lombardia (ieri 8). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 159 casi (ieri +239). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky

Coronavirus, bollettino 3 agosto: 248.229 casi, di cui 200.589 guariti e 35.166 morti

Sono 248.229 i casi di Coronavirus in Italia (+159, ieri +238), di cui 200.589 guariti (+129, ieri +231) e 35.166 morti (+12, ieri +8). Questi i numeri dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese secondo ...

