Coronavirus, infettivologa Chironna: «Al mare ammassati, come se il Covid non ci fosse. Ma siamo impazziti?» (Di lunedì 3 agosto 2020) «Buona estate, ma ringraziate chi continuerà a lavorare per limitare i danni di irragionevoli comportamenti». Così su Facebook si sfoga la professoressa Maria Chironna, responsabile del Laboratorio di Epidemiologia molecolare dell’unità operativa di Igiene del Policlinico di Bari. Si tratta del principale centro pugliese, in cui vengono processati i tamponi per l’individuazione del Coronavirus. L’infettivologa si è detta parecchio preoccupata per i comportamenti individuali delle persone che rischiano di far salire la curva del contagio. leggi anche l’articolo —> Coronavirus, il bollettino di oggi: 239 nuovi casi e 8 morti, tutti in Lombardia Coronavirus, infettivologa Chironna: ... Leggi su urbanpost

GiuseppeAnacle2 : 'Il Covid colpisce anche d'estate. Sbagliato salutare con baci e abbracci': l'infettivologa invita a non abbassare… - Spacema22867591 : RT @baritoday: 'Il Covid colpisce anche d'estate. Sbagliato salutare con baci e abbracci': l'infettivologa invita a non abbassare la guardi… - Antonio15092016 : RT @baritoday: 'Il Covid colpisce anche d'estate. Sbagliato salutare con baci e abbracci': l'infettivologa invita a non abbassare la guardi… - baritoday : 'Il Covid colpisce anche d'estate. Sbagliato salutare con baci e abbracci': l'infettivologa invita a non abbassare… - gaetanovetri1 : @CNN La mascherina chirurgica è un atto di generosità, quella con la valvola protegge solo chi la indossa”Coronavir… -