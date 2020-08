Coronavirus, in risalita i nuovi casi in Europa (Di lunedì 3 agosto 2020) (Teleborsa) – Torna a salire il numero di contagi di Coronavirus anche in Europa. Francia e Spagna le situazioni più preoccupanti: in Francia per il terzo giorno consecutivo si sono superati i 1.300 nuovi casi, mentre la Madrid risulta essere la città europea con il più alto tasso di mortalità. La situazione preoccupa anche in Grecia dove l’aumento record di infezioni ha spinto il Governo a imporre l’uso della mascherina in tutti i luoghi pubblici al chiuso, inclusi i luoghi di culto. Fino al 9 agosto vietati assembramenti nei locali al chiuso, vivamente consigliata la mascherina all’aperto in presenza di un alto numero di persone. Stretta decisa venerdì dopo aver registrato il numero record per il Paese dalla fine del lockdown: 78 contagi in una sola giornata, ... Leggi su quifinanza

In Birmania dall’inizio della pandemia sono morte sei persone a causa del covid-19. Al 28 luglio i casi totali erano 351 ... l’esplosione turistica del Kayah risale al 2012. Nel 2019 ci sono stati ...

