Coronavirus, in Puglia un nuovo piano ospedaliero (Di lunedì 3 agosto 2020) Presentato il nuovo piano ospedaliero anti Covid per la Regione Puglia, saranno 1.255 i posti letto in più. Le terapie intensive passano da 304 a 580. dam/ L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

MediasetTgcom24 : Bari, tutti negativi al coronavirus i migranti ospiti del Cara #bari - malinca73 : RT @rep_bari: Coronavirus, in Puglia attivati 276 posti in più in terapia intensiva. Emiliano: 'Preoccupano spiagge e discoteche' [aggiorna… - LeccePrima : Coronavirus in Puglia: nove positivi, cinque sono nel Salento - SanSeveroNews : Bollettino epidemiologico 3 Agosto 2020 Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle in… - nino_pitrone : Bari - la Repubblica: #CoronaVirus, in Puglia attivati 276 posti in più in terapia intensiva. Emiliano: 'Preoccupa… -