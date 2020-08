Coronavirus in Italia: il bollettino delle ultime 24 ore (Di lunedì 3 agosto 2020) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenza Coronavirus in Italia: il bollettino del 3 agosto Continua la fase di monitoraggio ad opera del Ministero della Salute in attesa che venga preparato e presentato il nuovo Dpcm. Alla lucee dell’orientamento del governo si dovrebbe procedere con la conferma dell’uso delle mascherine al chiuso e in mancanza del distanziamento di sicurezza. Discesa della curva epidemiologica con 159 contagi nelle ... Leggi su newsmondo

