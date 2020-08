Coronavirus in Italia, il bollettino del 3 agosto: 248.229 casi positivi e 35.166 morti (Di lunedì 3 agosto 2020) Il bollettino con i dati sul Coronavirus in Italia, aggiornati al 3 agosto. Diminuiscono i positivi (+159), i morti sono 12 Leggi su corriere

Sono 248.229 i casi di Coronavirus in Italia (+159, ieri +238), di cui 200.589 guariti (+129, ieri +231) e 35.166 morti (+12, ieri +8). Questi i numeri dell'emergenza Covid-19 nel nostro Paese secondo ...

