Coronavirus, in Italia i contagiati sono 6 volte di più del totale registrato (Di lunedì 3 agosto 2020) Dalle prime ricerche effettuate tramite i test sierologici, emergono dati incredibili circa la reale diffusione del Coronavirus in Italia. Secondo i dati ufficiali, infatti, ad oggi 3 agosto sono 248.299 i casi totali, tra contagiati, guariti e deceduti. Un numero molto inferiore a quello che è emerso dall’indagine sulla sieroprevalenza. 1 milione e 482 mila persone ha gli anticorpi Da tempo ci si è interrogati sulla reale portata della pandemia in Italia e sulla veridicità dei numeri che ogni giorno sono stati divulgati dalla Protezione Civile. La domanda, infatti, era se non ci fossero numerosi altri casi che stessero passando sotto traccia, non rilevati. L’Istat e il Ministero della Salute hanno dato una prima risposta alla domanda, divulgando ... Leggi su thesocialpost

