Coronavirus in Italia, 1,4 milioni hanno sviluppato anticorpi: sei volte in più dei casi (Di lunedì 3 agosto 2020) Sono un milione e 482mila le persone risultate con IgG positivo, cioè quelle che hanno sviluppato gli anticorpi per il Coronavirus. Gli Italiani entrati in contatto con il Covid-19 sono dunque sei volte di più rispetto al totale dei casi registrati ufficialmente. Si tratta dei primi risultati dell’indagine di sieroprevalenza sul sarsCov2 illustrati da ministero della Salute e Istat. Gli asintomatici “arrivano al 27,3%, che non è una quota bassa”, ha detto la direttrice dell’Istituto di statistica, Linda Sabbadini. I risultati della campagna dei test sierologici sono “provvisori” e sono relativi a 64.660 persone che hanno effettuato il prelievo e il cui esito ... Leggi su tpi

matteorenzi : L’Italia è capofila al mondo nella lotta contro il Coronavirus con il lavoro di Pomezia sul vaccino e con quello di… - Agenzia_Italia : Il numero di morti da #Covid_19 in rapporto alla popolazione è inferiore a quello dell'Italia. Come ha fatto la… - DPCgov : ????????#3agosto È tutto pronto per la missione in Azerbaigian! L’Italia continua a dimostrare il proprio aiuto ai Paes… - KwisatzHaderac0 : RT @Libero_official: 'Il terrorismo di presunti esperti che si occupano di zanzare': l'infettivologo #Bassetti definitivo sul #coronavirus… - maximchd : RT @tempoweb: 'Basta idiozie, continua con le gite in barca' Migranti #coronavirus e italiani Così #Salvini affonda la #boschi https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus Italia, risultati test sierologici istat: casi di 6 volte superiori Corriere della Sera Coronavirus, a Cervia vietato trasportare alcolici in macchina o in borsa: la nuova ordinanza

Il coronavirus continua ad affliggere l’Italia, anche se la situazione è comunque migliore rispetto ai mesi scorsi: in alcune regioni in particolare, ovvero Lombardia ed Emilia-Romagna, si procede al ...

Covid-19, illustrati i risultati dell'indagine di sieroprevalenza

libro (raccolta di poesie in lingua inglese) “The power of love”; tesi “I processi cognitivi nel sonno: funzionamento e ruolo adattivo” (relatore: Alberto Di Domenico), pubblicata agli indirizzi http: ...

Il coronavirus continua ad affliggere l’Italia, anche se la situazione è comunque migliore rispetto ai mesi scorsi: in alcune regioni in particolare, ovvero Lombardia ed Emilia-Romagna, si procede al ...libro (raccolta di poesie in lingua inglese) “The power of love”; tesi “I processi cognitivi nel sonno: funzionamento e ruolo adattivo” (relatore: Alberto Di Domenico), pubblicata agli indirizzi http: ...