Coronavirus in Campania | il bollettino di oggi 3 agosto Pochi tamponi | c’è un decesso

Sono quattro i positivi al Covid di oggi, lunedì 3 agosto 2020, secondo quanto riporta il bollettino dell'unità di Crisi della regione Campania. I tamponi effettuati sono stati 826. Molti meno rispetto ai giorni precedenti. Il totale dei positivi raggiunge dunque quota 5.020 mentre quello dei tamponi 338.018. Risulta oggi un decesso per Coronavirus

