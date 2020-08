Coronavirus, il piccolo Anthony vuole proteggere il suo cagnolino dal contagio: il gesto arriva fino al presidente dell’Ecuador – Video (Di lunedì 3 agosto 2020) Un Video ha fatto in pochi giorni il giro del mondo: nelle immagini il piccolo Anthony, di Ambato in Ecuador, esce di casa in bici per andare a comprare “del latte e delle uova” per la mamma, con lui il suo cagnolino al quale il bambino, per proteggerlo dal Coronavirus, mette una mascherina. Il dolcissimo gesto non è passato inosservato, arrivando fino al presidente del Paese, Lénin Moreno che ha deciso di girare un Video istituzionale con la storia dei due inseparabili amici. “Che bella lezione – ha scritto il presidente sui social – on lui il suo cagnolino. Seguiamo l’esempio di Anthony in tutto il pianeta. Solo in ... Leggi su ilfattoquotidiano

Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare" e "non possiamo permettere che i sacrifici" fatti dal Paese per la crisi Covid "siano vanificati". Lo ha detto il premier Giuseppe Con ...

