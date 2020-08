Coronavirus, il New York Times: “Deputati e senatori facciano tutti il test” (Di lunedì 3 agosto 2020) tutti i deputati e i senatori americani dovrebbero fare il test per il Coronavirus. E’ quanto chiede un editoriale del New York Times, dopo che la scoperta della positività di un deputato refrattario alla mascherina ha sollevato le ire di molto dipendenti del Congresso esposti al contagio. “Dai lavoratori delle pulizie agli assistenti parlamentari, molti dipendenti raccontano in maniera anonima come i diversi tipi di precauzione – ogni ufficio dei parlamentari ha le sue regole- e il comportamento arrogante di alcuni mettano in pericolo le migliaia di persone che fanno funzionare il Congresso“, scrive il giornale, riferendosi al caso del deputato repubblicano del Texas, Louie Gohmert. Secondo il giornale, molti parlamentari rispettano le precauzioni anti Covid ma ... Leggi su meteoweb.eu

