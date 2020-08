Coronavirus, il ministro difende i migranti: “3 contagiati su 4 sono italiani” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il ministro Boccia dice che i positivi stranieri salvati in mare “vengono tutti sottoposti a test e tamponi e molti ripartono immediatamente”. Il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, rimanda al mittente le accuse sui migranti che sarebbero gli attuali untori di Coronavirus in tutta Italia. Il 75% dei positivi al Coronavirus “sono italiani, contagiati da altri italiani”. Il ministro critica Matteo Salvini che “nega l’emergenza sanitaria e prova a riportare il Paese nel clima a lui congeniale di odio e rabbia su sicurezza e immigrazione”. Quanto ai positivi stranieri salvati in mare, “vengono tutti sottoposti a test e tamponi e ... Leggi su chenews

SkyTG24 : Dopo la firma del ministro Speranza sull'ordinanza che conferma l'obbligo del metro e delle mascherine, arrivano le… - Agenzia_Ansa : Resta il #distanziamento sui #treni e l'obbligo di #mascherine: il ministro della salute @robersperanza ha firmato… - fanpage : Coronavirus, nuova ordinanza del ministro Speranza: “Distanziamento sui treni resta” - PulitiElena : RT @fanpage: Coronavirus in India, positivo anche il ministro dell’Interno: 55 mila casi nell’ultimo giorno - silvi_72 : RT @SkyTG24: Dopo la firma del ministro Speranza sull'ordinanza che conferma l'obbligo del metro e delle mascherine, arrivano le immagini c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ministro India, positivo al coronavirus il ministro Amit Shah: timori per il premier Modi Corriere della Sera Coronavirus, De Micheli “Non previsto riempimento treni al 100%”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo mandato al ministero della Sanità questa ipotesi che non prevede il riempimento al 100%, questa ipotesi consentiva un maggior riempimento che sarebbe potuto arrivare fino a ...

Con la mascherina almeno fino al 15 agosto

Ma è già in cantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa, una nuova proroga. A quanto si apprende da fonti di governo, il Dpcm che sarà adottato la prossima settimana dovrebbe confe ...

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo mandato al ministero della Sanità questa ipotesi che non prevede il riempimento al 100%, questa ipotesi consentiva un maggior riempimento che sarebbe potuto arrivare fino a ...Ma è già in cantiere, anche se nessuna decisione sarebbe stata ancora presa, una nuova proroga. A quanto si apprende da fonti di governo, il Dpcm che sarà adottato la prossima settimana dovrebbe confe ...