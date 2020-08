Coronavirus, il farmaco e la svolta buona? Antonio Socci: "Basta con la politica della paura" (Di lunedì 3 agosto 2020) Sul Quotidiano Nazionale, l'annuncio del dottor Rino Rappuoli: individuato un farmaco che cura il Coronavirus. Non un vaccino, ma una cura efficace e funzionante che debella la malattia che sta facendo stragi in tutto il mondo, ormai da mesi. Una possibile svolta. Una scoperta che viene celebrata e rilanciata su Twitter da Antonio Socci, che a corredo di uno screenshot delle pagine del quotidiano commenta: "Una vera autorità internazionale, il dottor Rappuoli, a Pino Di Biasi di QN, annuncia il farmaco che batte il Covid-19 - premette -. Mi pare che questa sia la svolta buona. Basta con la politica della paura", rimarca Antonio Socci. ... Leggi su liberoquotidiano

