Coronavirus, il dossier choc: colpiti 1,4 milioni di italiani. In arrivo il distanziamento in aereo (Di lunedì 3 agosto 2020) L’indagine Istat: il 2,5% della popolazione è entrato in contatto col Sars-Cov-2. Speranza: non siamo ancora al sicuro. Giovedì la stretta del Comitato scientifico sui voli Leggi su lastampa

repubblica : 'Io metto la mascherina': a migliaia sui social raccolgono l'appello degli infermieri - repubblica : Fauci: 'In autunno è possibile una seconda ondata nel Nord Italia' - repubblica : De Luca contro i 'negazionisti' del Covid: 'Irresponsabili' - nacona_v : RT @LAVonlus: Nel nostro DOSSIER su Test animali e vaccino per il #Covid_19 vi spieghiamo perché solo una ricerca basata sull'uomo potrà sa… - augusto_amato : Coronavirus, il dossier choc: colpiti 1,4 milioni di italiani. In arrivo il distanziamento in aereo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dossier Coronavirus, il dossier choc: colpiti 1,4 milioni di italiani. In arrivo il distanziamento in aereo La Stampa Monopattini, che cosa abbiamo sbagliato

Va bene la mobilità intelligente. D’accordo la sostenibilità. Evviva tutto quello che un giorno renderà le nostre città meno ingolfate di smog. Ma credo che questa faccenda dei monopattini elettrici c ...

Cosenza, il Direttore Sanitario Zinno in Commissione Sanità

acuite dall’emergenza sanitaria da Covid-19. L’incontro di oggi (ieri ndr) a Palazzo dei Bruzi ha avuto come interlocutore il direttore sanitario, dottor Francesco Zinno che ha rappresentato il ...

Va bene la mobilità intelligente. D’accordo la sostenibilità. Evviva tutto quello che un giorno renderà le nostre città meno ingolfate di smog. Ma credo che questa faccenda dei monopattini elettrici c ...acuite dall’emergenza sanitaria da Covid-19. L’incontro di oggi (ieri ndr) a Palazzo dei Bruzi ha avuto come interlocutore il direttore sanitario, dottor Francesco Zinno che ha rappresentato il ...