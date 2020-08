Coronavirus, il bollettino di oggi: 159 nuovi casi e 12 morti (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus bollettino di oggi 3 agosto 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 159 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto a ieri quando erano stati 239 e da tre giorni consecutivi. I contagiati dall’inizio dell’emergenza sono 248.229. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 12, il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.166. (segue dopo la foto) Sono 12.474 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, 18 in più rispetto a ieri. I positivi al Coronavirus attualmente ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 42, uno in meno rispetto a ieri. Sono 129 ... Leggi su urbanpost

