Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi 3 agosto (Di lunedì 3 agosto 2020) I dati aggiornati della Protezione Civile di oggi 3 agosto 2020 sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro paese Coronavirus: la protezione civile, come di consueto, ha aggiornato i dati relativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese. oggi si registrano 159 nuovi casi in più rispetto a ieri che portano il totale da inizio epidemia a quota 248.229. Gli attualmente positivi aumentano di 12 unità portando il totale a 12.474. oggi vengono registrati anche 129 guariti che raggiungono la cifra complessiva di 200.586. Purtroppo si registrano anche altre 12 vittime che portano il totale delle vittime a 35.166. Aumentano di una sola unità il numero di ricoveri in terapia intensiva, stabili quindi a quota ... Leggi su zon

