Coronavirus, hostess con febbre e mal di testa sul volo Ryanair (Di lunedì 3 agosto 2020) Catania. L’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, ha attivato all’aeroporto di Catania la procedura di biocontenimento per un’hostess del volo Ryanair, FR 05517, proveniente da Milano Malpensa. La procedura è scattata su richiesta da parte del comandante in seguito al manifestarsi di forte mal di testa e febbre. La … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

