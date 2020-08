Coronavirus: hostess con febbre, attivata a Catania procedura biocontenimento (Di lunedì 3 agosto 2020) Palermo, 3 ago. (Adnkronos) - L'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, ha attivato all'aeroporto di Catania la procedura di biocontenimento per un'hostess del volo Ryanair, FR 05517, proveniente da Milano Malpensa. La procedura è scattata su richiesta da parte del comandante in seguito al manifestarsi di forte mal di testa e febbre. La donna, dopo l'intervento sotto bordo dell'unità di primo soccorso gestita dalla Ontario Srl, è stata trasportata dai medici usmaf all'interno della sala arrivi extra Schengen dell'Aeroporto di Catania, uno dei tre aeroporti sanitari del Paese, dove è stata sottoposta a controlli ulteriori. Successivamente, è stata portata dalla Croce Rossa su mezzo in alto ... Leggi su iltempo

