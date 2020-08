Coronavirus, giudice contesta lo stato di emergenza e annulla le multe fatte durante il lockdown (Di lunedì 3 agosto 2020) commenta Le multe ricevute per motivi legati alla violazione del lockdown 'sono illegittime '. La sentenza destinata a far discutere arriva da Frosinone, dove il giudice di pace Emilio Manganiello ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

