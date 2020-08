Coronavirus e abuso di potere (Di lunedì 3 agosto 2020) Tra le ultime azioni in ordine di tempo contro i diritti dei cittadini, non posso non segnalare una cosa che dovrebbe far emergere in maniera palese come la situazione di emergenza sanitaria, seppur in mancanza di dati che ne confermino, almeno in questo periodo, la necessità di protrarne lo stato, stia degenerando. Mi riferisco alla circolare emanata in gran fretta dal Ministro della Salute Roberto Speranza, per “correggere” una misura contenuta nel DPCM varato il 14 Luglio che permetteva (...) - Tribuna Libera / Emergenza, Trenitalia, Coronavirus Leggi su feedproxy.google

VittorioSgarbi : #coronavirus A tutti i multati: fate ricorso. È stato un abuso di potere! - LuiNardi : RT @VittorioSgarbi: #coronavirus A tutti i multati: fate ricorso. È stato un abuso di potere! - CoronaBot20 : RT @VittorioSgarbi: #coronavirus A tutti i multati: fate ricorso. È stato un abuso di potere! - vitalozzo2012 : RT @VittorioSgarbi: #coronavirus A tutti i multati: fate ricorso. È stato un abuso di potere! -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus abuso Lockdown, il giudice smonta Conte: è un abuso Il Tempo Didattica a distanza per i figli? Più alcol per i genitori. Lo studio post lockdown (e le preoccupazioni per il futuro)

I genitori che, durante il lockdown, hanno dovuto aiutare i figli a seguire le lezioni a distanza hanno bevuto più alcool di chi non si è dovuto cimentare con questa prova. E, naturalmente, di chi non ...

Il direttore di Libero lancia l'indiscrezione sul Premier

Ma addirittura Conte avrebbe fatto ‘ricorso’ al Tar contro l’ordine di desecretare i documenti con cui ha stabilito il lockdown per il Coronavirus. Conte indagato per abuso di potere? Ed è proprio ...

I genitori che, durante il lockdown, hanno dovuto aiutare i figli a seguire le lezioni a distanza hanno bevuto più alcool di chi non si è dovuto cimentare con questa prova. E, naturalmente, di chi non ...Ma addirittura Conte avrebbe fatto ‘ricorso’ al Tar contro l’ordine di desecretare i documenti con cui ha stabilito il lockdown per il Coronavirus. Conte indagato per abuso di potere? Ed è proprio ...