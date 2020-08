Coronavirus, due nuovi casi in Sardegna: 44 gli attualmente positivi (Di lunedì 3 agosto 2020) ... Visited 41 times, 60 visits today, Notizie Simili: Coronavirus, due nuovi contagi in Sardegna: il bollettino Coronavirus, 3 nuovi casi nel nord Sardegna: gli… Coronavirus, due nuovi casi positivi in ... Leggi su galluraoggi

Coronavirus, due navi da crociera in isolamento nel porto di Civitavecchia - Coronavirus, chiuso a Roma un centro estivo dopo due contagi - Il bollettino del nosocomio romano #coronavirus - Coronavirus "a Panarea chiusura dei due locali più noti causa assembramenti" - CORONAVIRUS, IN PIEMONTE ALTRI DUE MORTI E 13 CONTAGIATI

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus, test e tampone veloci dall'Inghilterra: risultati in 90 minuti Corriere della Sera Calabria: Covid. Effettuati 120.567 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.270 (+0 rispetto a ieri)

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 120.567 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.270 (+0 rispetto a ieri), quelle negative sono 119.297. Territorialmente, i casi positivi ...

Covid-19: due nuovi casi in Trentino, ma ci sono anche tre ricoveri

Sono due i nuovi casi di contagio da Covid 19 in Trentino. Ma c'è un dato che desta preoccupazione, ed è quello dei ricoveri in ospedale: sono tre e, benché nessuno si trovi in terapia intensiva, l’au ...

