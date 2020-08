Coronavirus, direttore Oms: “Vaccino potrebbe non arrivare mai” (Di lunedì 3 agosto 2020) Il direttore dell’Oms ha partecipato un briefing con i leader europei per fare il punto della situazione sullo stato attuale della pandemia di Coronavirus in Europa. Tedros Adhanom, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha rilasciato alcune dichiarazione sullo stato attuale della pandemia in Europa, durante un briefing con i leader europei. Adhanom ha … L'articolo Coronavirus, direttore Oms: “Vaccino potrebbe non arrivare mai” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

RaiNews : #Coronavirus, #Oms: 'La panacea potrebbe non arrivare mai'. Il direttore generale Ghebreyesus ha citato come esempi… - ggrignaschi : RT @MarioNegriIRCCS: Il Coronavirus sarà un'occasione per provare a costruire una società più giusta? ?? La riflessione del Professor Giuse… - carlogubi : RT @Asiablog_it: ??#CoronaVirus?? LA PANDEMIA «CONTINUA AD ACCELERARE», con oltre 16 milioni di casi segnalati in tutto il mondo: lo ha dic… - MarioNegriIRCCS : Il Coronavirus sarà un'occasione per provare a costruire una società più giusta? ?? La riflessione del Professor Gi… - d_essere : RT @Maura05031294: Lampedusa, immigrati positivi al coronavirus trasportati con l'auto del direttore del centro di accoglienza https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus direttore Coronavirus, direttore Oms: “Vaccino potrebbe non arrivare mai” Inews24 Coronavirus, Oms: non esiste panacea e potrebbe non esserci mai

Roma, 3 ago. (askanews) - L'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha avvertito oggi che potrebbe non esserci mai una "panacea" per la pandemia di Covid-19, nonostante la corsa al vaccino in corso ...

Coronavirus, altri 9 casi oggi in Puglia: uno nel Foggiano

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 3 agosto 2020 in Pu ...

Roma, 3 ago. (askanews) - L'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha avvertito oggi che potrebbe non esserci mai una "panacea" per la pandemia di Covid-19, nonostante la corsa al vaccino in corso ...Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 3 agosto 2020 in Pu ...