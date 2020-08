Coronavirus, calano ulteriormente i contagi: +159 (ieri +239) ma con i tamponi quasi dimezzati. I morti sono +12 – Il bollettino della protezione civile (Di lunedì 3 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (3 agosto)Il bollettino del 3 agosto Il nuovo bollettino nazionale dell’emergenza Coronavirus, con i dati diffusi oggi come ogni giorno dalla protezione civile e dal Ministero della Salute, vede un incremento dei casi totali di 159 unità nelle ultime 24 ore, e 12 nuove vittime. calano quindi per il terzo giorno consecutivo i nuovi casi di Covid-19: oggi +159, ieri +239, due giorni fa +295 e tre giorni fa +379. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono (come sempre, nello strascico del weekend) 24.036 – l’incremento ieri era stato del doppio, +43.269, due giorni fa di +52.883. I ... Leggi su open.online

Sono 8 e tutte in Lombardia le vittime nelle ultime 24 ore per coronavirus, in leggero aumento rispetto a ieri, quando il dato era di 5. Il totale dei morti dall'inizio della pandemia arriva così a 35 ...

In Italia ci sono attualmente 12.474 positivi per Covid-19, con un aumento di 18 casi da ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 248.229, con un incremento nelle ultime 24 ore ...

