Coronavirus, calano i nuovi positivi in Sicilia: +2 a Catania (Di lunedì 3 agosto 2020) Cala ancora il numero di nuovi positivi in Sicilia: tre i contagiati nelle ultime 24 ore. Due sono della provincia di Catania e uno di Siracusa. Pochi i tamponi effettuati in un giorno: 823. E' quanto ... Leggi su cataniatoday

