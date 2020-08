Coronavirus, calano i nuovi contagi: sono 159 in 24 ore. Altre 12 vittime nell’ultima giornata (Di lunedì 3 agosto 2020) Netto calo dei contagi da Coronavirus nelle ultime 24 ore: sono 159 i nuovi casi registrati, contro i 239 di ieri, con il totale che sale così a 248.229 persone che si sono ammalate dall’inizio della pandemia. Crescono leggermente le vittime che nell’ultima giornata sono state 12, rispetto alle 8 di ieri, con il numero complessivo che raggiunge così quota 35.166. sono invece 129 i guariti in un giorno, per un totale di 200.589 dalla comparsa del virus. Un numero insufficiente, però, a far calare il numero delle persone attualmente malate che crescono di 18 unità, attestandosi a 12.474. Tra queste, quelle in terapia intensiva sono 41, una in meno rispetto a ieri. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

