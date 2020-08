Coronavirus, brusco calo dei nuovi casi ma aumentano i morti. Speranza: 2,5% popolazione ha sviluppato anticorpi (Di lunedì 3 agosto 2020) Sono 159 i nuovi casi positivi registrati in Italia nelle ultime 24 ore e 12 vittime. E' quanto si evince dall'odierno bollettino della Protezione civile evidenzando il totale dei contagiati dall'inizio della pandemia pari a 248.229 mentre quello dei morti a 35.156. Basilicata, Valle d'Aosta, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Marche sono le uniche regioni italiane nelle quali, nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di Covid-19. Dei 159 nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore in Italia, 34 si sono registrati in Emilia Romagna, 25 in Lombardia, 22 in Veneto, 15 nel Lazio e 13 in Piemonte.Dunque, brusco calo dei casi totali di contagio da Coronavirus nelle ultime 24 ore: 159, rispetto ai 239 di ieri e ... Leggi su ilfogliettone

