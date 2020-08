Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (3 agosto 2020) (Di lunedì 3 agosto 2020) A causa dell’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, circa il distanziamento sociale sui treni, Italo ha cancellato 8 treni della mattina e numerosi biglietti per quelli del pomeriggio coinvolgendo circa 8.000 passeggeri che non hanno potuto usufruire del biglietto già acquistato. Tuttavia, si legge in una nota che Italo ha già provveduto per … L'articolo Leggi su dailynews24

RaiNews : Il bollettino del nosocomio romano #coronavirus - SkyTG24 : Coronavirus Italia: ultime news. Verso proroga mascherina in luoghi chiusi. LIVE - LaStampa : Si impennano pericolosamente i nuovi contagi in Italia, che si avvicinano a quota 400, con 386 casi. - zazoomblog : Coronavirus bollettino: torna a salire il numero dei morti (12) 159 nuovi casi - #Coronavirus #bollettino: #torna - occhio_notizie : #Coronavirus in Lombardia, calano i casi positivi a 25 nelle ultime 24 ore -